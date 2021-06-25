歐盟不願與蒲亭重啟會談 德法提案破局

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（法新社布魯塞爾25日電） 歐洲聯盟領袖今天說，歐盟否決德國和法國推動與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）重啟會談的提案，因為部分成員國擔心俄羅斯的侵略行動，予以反對。

美國總統拜登上周才在日內瓦與蒲亭會面，德國與法國本周臨時提案，希望歐盟恢復與蒲亭會談，這讓其他歐盟領袖措手不及。

許多歐盟成員國反對這項提案，尤其是東歐國家。在俄羅斯改弦易轍之前，這些國家仍不願與俄羅斯恢復會談。

歐盟領袖在布魯塞爾舉行峰會，德國總理梅克爾（Angela Merkel）會後說：「今天已無可能同意立即展開高層會晤一事。」

她說，歐盟領袖們先前同意與俄羅斯維持並發展某種「對話形式」，「我本來希望看到更大膽的一步，但這樣也不錯，我們會繼續努力」。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）說：「我們看到我們與俄羅斯關係的情況正在惡化，也看到俄羅斯行為的新侵略型態。」

俄羅斯當局昨天表示，蒲亭「支持」這項提案。自俄羅斯於2014年3月接管克里米亞（Crimea）後，歐盟就凍結與俄羅斯的往來，德法提案若通過，本可恢復雙方交流。

歐盟領袖上次與蒲亭舉行峰會是在2014年初，蒲亭後來就傾向與個別國家進行雙邊往來。

© 2021 AFP