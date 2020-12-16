歐盟主席宣示團結 27成員國同天展開疫苗接種

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（法新社布魯塞爾16日電） 歐盟執行委員會主席範德賴恩今天表示，歐盟27個成員國將在「同一天」開始接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，以示團結。

範德賴恩（Ursula von der Leyen ）是在歐洲議會作此表示。歐盟正面臨趕上美國和英國的壓力，這兩個國家已經開始接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。

範德賴恩告訴歐洲議會議員：「要結束疫情，我們需要多達70%人口接種疫苗。這是項巨大任務，所以讓我們儘快開始一起接種，讓27個會員國同一天開始。」

負責監管歐盟藥品的歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）將提前一周時間在21日舉行特別會議，討論有條件批准輝瑞&BNT疫苗。

隨着英美兩國分別在上周和本周開始接種疫苗，歐盟尚未批准疫苗引發疫情嚴峻的德國強烈不滿。因疫苗共同研發商BioNTech是德國企業，範德賴恩也是德國人，德國已經要求EMA在耶誕節前批准輝瑞&BNT疫苗。

根據EMA緊急規定，歐盟成員國可以選擇提前單獨接種疫苗，但歐盟執委會希望協調整個歐盟一起開始接種疫苗，確保沒有任何成員國落後。

範德賴恩強調，輝瑞&BNT疫苗只是歐盟已簽約的6種潛在疫苗之一。

她說：「第一種疫苗終於將在一周內獲批准，以便立即開始接種疫苗。新的一年將有更多疫苗可接種。」

「總結來說，我們已經購買足夠劑量，能為歐洲每一個人接種還有得多。我們將能透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）支持我們的鄰國和世界各地合作夥伴，這樣就不會有人落後。」

© 2020 AFP