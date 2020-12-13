歐盟促中國釋放因報導新聞遭拘留者

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（法新社北京12日電） 在彭博（BloombergNews）員工範若伊遭北京當局拘留後，歐洲聯盟今天敦促中國釋放所有因為從事報導而被關押的記者和公民。

彭博表示，中國籍的範若伊（Haze Fan）7日被便衣警察從她家中帶走。中國表示，她是因涉嫌危害國家安全而遭拘留。

歐盟（EU）發言人在聲明中說：「所有因為報導的行為而遭到逮捕或拘留的人，都應該立即被釋放。」

聲明又說：「今年還有其他中國記者或公民在從事報導後失蹤，遭到拘留或騷擾。」

歐盟指出：「我們希望中國當局在她（範若伊）需要的時候能提供醫療協助，迅速讓她與所選的律師見面，並讓她與家人聯絡。」

中國外交部稍早表示，範若伊的案子正在調查中。

彭博表示「非常擔心她（範若伊）」，且將持續打聽更多有關她的消息。

中國政府不準人民在中國境內的外國新聞機構擔任記者，但允許他們做新聞助理的工作。

2017年加入彭博的範若伊，被列入參與許多商業新聞的報導。

中國幾個月前才以類似的嫌疑為由，拘留在中國出生的知名澳洲籍記者成蕾。

在國營中國環球電視網（CGTN）擔任主播的成蕾被拘留後，就沒有在公開場合被看到過。

另兩名澳洲記者伯特爾斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）遭訊問有關成蕾的問題後，不久便逃離中國。

© 2020 AFP