歐盟公布全球門戶基建投資計畫 與一帶一路較勁

（法新社布魯塞爾1日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天公布計畫，將籌集3000億歐元來從事全球公私部門基礎建設投資。此舉被認為是在回應中國的「一帶一路」戰略。

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歐盟執委會的文件表示：「全球門戶（Global Gateway）計畫從2021年到2027年籌資多達3000億歐元（約合新台幣9兆5000億元）…集結歐盟、成員國、歐洲金融機構、國家發展財政機構的資源。」

這份全球門戶計畫雖未點名中國的「一帶一路」計畫，但歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）今天在記者會上說：「各國的確需要（比中國的倡議）更好的、不同的提案，而這就是真正的替代方案。」

中國2013年發起一帶一路全球投資戰略，是中國國家主席習近平的代表性計畫，北京曾表示2020年前已投入1398億美元，光是去年就投入225億美元。

一帶一路的官方說法是要發展海陸基礎建設，加強中國與歐亞非的貿易和發展聯繫，這項倡議已在全球各地找到許多夥伴。

但西方國家認為一帶一路是中國影響窮國的工具，批評北京鼓勵新興經濟體背負過重債務，並指控背後投標過程不透明，容易導致貪腐。

© 2021 AFP