歐盟公布7家俄國銀行踢出SWIFT 未含2大銀行

（法新社布魯塞爾2日電） 歐洲聯盟（EU）今天發布公報，宣布將7家俄羅斯銀行排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統以外，制裁俄國出兵侵略鄰國烏克蘭。

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這7家銀行分別是俄羅斯第2大銀行VTB銀行（VTB Bank）、俄羅斯銀行（Rossiya Bank）、俄羅斯國有開發銀行（VEB，Vnesheconombank）、Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank和Sovcombank。它們有10天時間結束在SWIFT的作業。

不過，俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和另家大銀行俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）並不在制裁名單上。原因是歐盟國家仍持續向俄羅斯採購石油和天然氣，而這2家銀行是主要支付管道。

一名歐盟高階官員也說，這份制裁名單將受到「持續檢視」，且加上七大工業國集團（G7）夥伴國先前累積祭出的制裁，「（俄羅斯）銀行體系略多於8成已受到某些制裁懲罰」。

這些措施包括歐盟、美國和英國已實施的SWIFT禁令、資產凍結和融資限制。

© 2022 AFP