歐盟前外交官遭控為中國間諜 查無實據結案

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（法新社法蘭克福25日電） 媒體今天報導，德國檢方在無法找到證據的情況下，已經撤銷對一名德國籍前歐盟外交官引人注目的調查，這名外交官被控為中國從事間諜活動。

德國西部城市卡斯陸（Karlsruhe）聯邦檢察官辦公室在一月展開調查，警方突擊主要嫌疑人和另外兩人在布魯塞爾、柏林和德國其他地方的住宅和辦公室。

這3個人被指控為中國政府從事間諜活動。

雖然當局從未正式透露姓名，媒體很快就確認，這次調查的核心人物是德國外交官薩巴蒂爾（Gerhard Sabathil），他曾在2015到2016年擔任歐盟駐韓國大使。

根據法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，薩巴蒂爾一直否認自己有任何不法行為，現在案件已經結束，他可能有資格因為遭到調查而向政府要求賠償。

薩巴蒂爾在2017年結束他在歐盟的工作後，轉到一家着名遊說公司，在那裡他和另外兩名這次遭到調查的人一起工作。

薩巴蒂爾告訴法蘭克福廣訊報，在他被調查的消息成為國際頭條新聞後，他認為自己是「全球人身攻擊」的受害者。

他說，他相信美國情報部門聯繫他的德國同儕，因為他把華為公司作為遊說公司的客戶。

美國聲稱，中國科技巨擘華為和中國政府及軍方關係密切，華為的設備可能被北京用在間諜活動。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP