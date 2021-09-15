歐盟加碼33億元援助阿富汗 疑提防難民潮

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（法新社史特拉斯堡15日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩今天承諾，歐盟將持續「與阿富汗人民站在一起」，並將加碼提供1億歐元（約新台幣33億元）人道援助金。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）在年度歐盟國情咨文（State of the European Union）演說中表示：「我們必須盡一切努力，以免當地出現重大的饑荒和人道災難實質風險。」

她還說：「我們將分擔責任，把提供給阿富汗的人道援助金再增加1億歐元。」

鑒於阿富汗遭到民兵組織塔利班（Taliban）接管後，國家面臨瓦解危機，歐盟執委會先前已將今年提供的人道援助金額擴大4倍至2億歐元（約新台幣66億元）。

布魯塞爾也已表明，任何援助金都不會提供給阿富汗的新領導階層。歐盟也要求塔利班確保人道援助工作人員能進入阿富汗。

範德賴恩並表示，歐盟將在未來幾周內公布「更廣泛的支援阿富汗新方案」全部細節。

歐盟擔憂，阿富汗若出現重大人道災難，恐引發大批難民湧向歐盟，造成2015年敘利亞內戰掀起的難民潮重演。

歐盟已設下許多和塔利班提升直接交往的條件，包括塔利班必須保障人權、允許民眾離境及組成具包容性的政府。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP