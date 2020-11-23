歐盟可能今年底或明年初 批准新冠病毒疫苗

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（法新社海牙23日電） 歐洲聯盟藥品管理局（EMA）今天表示，可能今年底或明年初批准首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，目前正對最有希望的候選疫苗進行評估。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）上周表示，歐盟藥品管理局可能在12月底前批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生技公司BioNTech合作研發的試驗疫苗，以及美國莫德納生物技術公司（Moderna）的試驗疫苗。

然而，歐盟藥品管理局在給法新社的電郵聲明中澄清：「現今階段難以精準預估疫苗批準時間表，因為目前仍有數據進來，而且正進行滾動式審查。」

聲明提及：「歐盟藥品管理局確實可能在今年底前或明年初基於評估進展，對最有進展的候選疫苗做出評估結論。」

歐盟藥品管理局正進行「滾動式審查」，旨在加速3支疫苗的批準時間，包括輝瑞和BioNTech的疫苗、莫德納的疫苗及牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗。

輝瑞與BioNTech表示，臨床試驗顯示，雙方旗下試驗疫苗預防效果達95%。兩家公司已將資料交給歐盟藥品管理局。

與此同時，莫德納也宣布，旗下疫苗防護力達94.5%。牛津大學和阿斯特捷利康今天指出，雙方旗下疫苗平均效力達70%。基於接種劑量和方法，最高效力可達90%。

© 2020 AFP