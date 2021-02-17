歐盟因應COVID-19變異病毒 啟動第2代疫苗計畫

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（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將啟動一套計畫研究2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株，並製造「第2代」疫苗因應未來的變異病毒。

範德賴恩今天告訴法國「回聲報」（Les Echos），明天啟動的HERA incubator計畫，將彙集製藥業、實驗室、衛生當局和研究人員。

歐盟一名發言人說：「病毒已經進化，而且會繼續進化。準備好因應病毒突變很重要。」歐盟已因疫苗接種計畫進度緩慢而招致批評。

美國媒體報導，歐盟會員國也將被要求提供更多資金，以便歐盟調整和修改先前已跟疫苗供應商簽好的合約，並取得能因應未來變異病毒株的疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）早已批准英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作的疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗，但配送延誤讓EMA面臨會員國施壓，要求加速進度。

EMA今天指出，美國嬌生集團（Johnson & Johnson ）的COVID-19疫苗是最新一支向歐盟申請授權的疫苗，歐盟可望在3月中旬前做出決定。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP