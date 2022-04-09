歐盟執委會主席訪基輔 稱俄將衰敗烏有歐洲未來

（法新社基輔8日電） 歐盟執委會主席範德賴恩今天訪問基輔時說，俄羅斯因為面臨西方更加嚴厲的制裁，將走向「衰敗」，而烏克蘭則有通往「歐洲的未來」。

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歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聯合召開的記者會上說：「俄羅斯將在經濟、金融與科技上走向衰敗，而烏克蘭正朝進入歐洲的未來邁進。」

她說：「你們的戰鬥也是我們的戰鬥。我今天在基輔與你們在一起，是要傳達非常強烈的訊息，即歐盟與你們同一陣線。我們站在你們這邊。」

範德賴恩譴責在基輔近郊布查鎮（Bucha）殺害平民的慘案，烏克蘭稱罪魁禍首是當時佔領布查鎮的俄軍。

她說：「在布查，我們的人性被粉碎。」她也譴責烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站今天稍早遭遇火箭攻擊造成數十人死亡的事件「駭人聽聞」。

她說：「我們正在動用我們的經濟權力，讓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）付出非常、非常沉重的代價。」

澤倫斯基說，他「個人很感謝」範德賴恩祭出第5輪歐盟制裁，「但這還不夠」。

他說：「他們從我們這邊奪走許多領土、人命。我們可以重新奪回土地，但卻無法讓民眾死而復生。」

澤倫斯基說：「俄羅斯需要對這一切負起責任。這就是為什麼我請你們實施制裁來協助我們。制裁措施只能增加。」

提到烏克蘭尋求加入歐盟一事時，範德賴恩說：「你們希望成為歐洲一分子，我們站在你們這邊。」

範德賴恩親送澤倫斯基一份問卷，以作為未來數周討論的「基礎」。她說：「這是你們通往歐洲與歐盟道路的起點。」

© 2022 AFP