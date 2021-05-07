歐盟執委：歐中投資協定不算協定 更像是意向

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（法新社布魯塞爾6日電） 歐洲聯盟執行委員布勒東（Thierry Breton）今天說，歐盟與中國談判多年的全面投資協定，與其說是協定，不如說是「意向」，且化為現實之前可能還要一段很長時間。

法新社報導，法籍的布勒東對美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）表示：「我很誠實地說，這項協定不完全是一項協定。」

布勒東曾任法國財政部長，現為歐盟執委，負責內部市場事務。他說：「最終…這是一個意向…僅此而已。」

「所以我認為，當這個意向轉為現實，可能需要很長的時間。」

這項協定的談判在去年12月底、德國擔任歐盟輪值主席屆滿前的最後時刻完成，令許多人深感意外。布勒東提到，完成談判的時間點，正好也是美國總統大選之後，前任總統川普和繼任者拜登的政權交接過渡期。

歐盟執委會掌理歐盟27國的對外貿易政策，歐中全面投資協定歷時7年才完成談判，尚待成員國和歐洲議會批准。

歐盟執委會稍早承認，由於近期北京與布魯塞爾彼此實施報復性制裁，不得不中止爭取批准這項協定的行動。

歐盟3月以中國鎮壓維吾爾穆斯林少數族群為由，出手制裁4名中共及新疆官員，雙方爭端突然惡化。

北京隨即報復，對歐洲政治人物和學者施以懲罰性措施，包括重要的歐洲議會議員。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP