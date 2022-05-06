歐盟報告：歐洲古柯礆取得容易度創新高

（法新社布魯塞爾6日電） 古柯礆和甲基安非他命在歐洲的市場不斷擴大，主要是非法販運達到空前水準，2020年古柯礆市場規模至少達105億歐元（約新台幣3297億元），也引發暴力和公共衛生等問題。

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根據歐洲刑警組織（Europol）與歐洲毒品與毒癮監控中心（European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，EMCDDA）發布的報告，歐洲聯盟、挪威和土耳其2020年一共查獲214.6公噸古柯礆，連續第4年刷新最高紀錄。

報告指出，歐盟面臨「毒品市場更多樣化及更活躍帶來的與日俱增威脅。這個市場依賴歐洲與國際犯罪組織之間的密切合作」。

歐洲毒品與毒癮監控中心主任古斯迪爾（Alexis Goosdeel）在聲明中表示，這個毒品市場具有的新特質，已使得「毒品取得容易度達到空前水準、暴力和貪腐增加，以及健康問題惡化」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的活動停擺，並未特別阻礙毒品市場運作，透過海運的古柯礆販運仍維持在2019年以前水準。

在歐盟地區消費量僅次於大麻的古柯礆，2020年在當地市場規模至少達到105億歐元。

根據估計，歐盟15至65歲人口當中，有1400萬人曾經吸食過古柯礆，方式可能是透過鼻子吸入白色粉末，或是一般所知的快克（crack）古柯礆吸入煙霧。

2020年在歐盟查獲的古柯礆，主要出現在比利時、荷蘭和西班牙。這些在哥倫比亞、玻利維亞和秘魯等南美洲國家生產的古柯礆，大多運到這3個國家改制。

報告還說，全球最普遍使用的合成興奮劑甲基安非他命，儘管在歐洲毒品市場「扮演相對次要角色」，但最新數據仍暗示它構成「愈來愈大威脅」。

在2010至2020年間，歐盟境內查獲的甲基安非他命件數增加一倍多，數量更暴增477%，在2020年達到2.2公噸。

報告指出，甲基安非他命帶來的健康問題，包括「急性中毒、精神癥狀、多重藥物使用和死亡」。

在比利時、法國、荷蘭和西班牙，毒品供應者間的競爭加劇，造成暴力衝突、謀殺和綁架增多。此外，貪腐成為歐盟面臨的主要威脅，根據報告，接近6成犯罪網絡利用貪腐來讓自身活動更順暢。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2022 AFP