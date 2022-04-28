歐盟宣布 走出疫情嚴重階段但不可大意

（法新社布魯塞爾27日電） 歐洲聯盟執行委員會表示，估計歐盟約77%的人口已感染過COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隨着歐盟逐漸走出疫情嚴重階段，已無需再大規模通報確診病例。

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歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中說「這場大流行正進入全新階段，COVID-19已從緊急態勢轉為一個更加能可持續管理的狀態，只是我們警覺心不能鬆懈。」

「我們知道接下來該怎麼走。我們必須進一步拉高疫苗接種、接種加強針、進行針對性篩檢，歐盟內部間也必須繼續密切協調因應對策。」

歐盟當局表示，各成員國必須抓緊當前感染率低的時機，趁疫情可能於秋季捲土重來之前「加強監控、改善健保系統，並增進整體大流行的準備度」。

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）說：「出現新的病毒變種只是時間問題，即興式或零碎無章法式的防疫絕非選項。警惕和準備仍然像以往一樣重要，我們必須繼續自身工作，不容鬆懈。」

拜疫苗廣泛接種之賜，歐盟在這波致死率較低的Omicron疫情期間的住院與染疫病故，都遠低於前幾波疫情，27個歐盟成員不是放寬就是徹底解除防疫限制。

© 2022 AFP