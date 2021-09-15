歐盟將禁進口強迫勞動產品

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（法新社史特拉斯堡15日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟計畫對強迫勞動的製成品實施進口禁令，此舉被視為針對中國壓迫新疆維吾爾人所采做法。

範德賴恩在歐洲議會發表年度歐盟國情咨文時所做這項宣布，顯示對中國採取更加堅定的立場。

範德賴恩更明白呼籲中國國家主席習近平展現「領導能力」，在11月初的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）前提出詳細說明，闡述中國計畫如何達成針對因應氣候變遷所訂目標。

她也勾勒歐盟與世界各地建立貿易和基礎建設連結的計畫，涵蓋中國勢力龐大的印度太平洋地區，以對抗中國的一帶一路倡議。

歐盟的立場突顯出西方世界對中國日益強硬的態度。中國已成為可以與美國和歐盟抗衡的經濟強國，但卻迴避民主和社會價值。

針對強迫勞動議題，範德賴恩沒有點名任何國家，但中國遭控強迫新疆維吾爾人勞動製造產品出口，這已成為歐盟和中國關係的關鍵議題。

德國人權組織這個月對雨果博斯（Hugo Boss）和西雅衣家（C&A）等5家零售商提起刑事訴訟，指控他們從維吾爾人的強迫勞動中獲利。

範德賴恩表示歐盟雖強烈支持全球貿易，但絕不能以犧牲人們的尊嚴及自由為代價。

她還說：「有2500萬人受威脅或被強迫勞動，我們永遠不能接受人們被強迫勞動而所製造產品在歐洲商店內銷售。」她強調人權不能以任何代價出售。

© 2021 AFP