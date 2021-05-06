歐盟將討論豁免疫苗專利 但優先增加全球供應

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（法新社布魯塞爾6日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩今天表示，歐盟準備好討論美國支持的豁免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗專利提案。

但範德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，歐洲的優先事項將是增加全球（疫苗）供應，並含蓄地批評美國和英國限制疫苗出口。

她在線上會議說：「歐盟也準備討論以有效和務實方式解決危機的任何提案。」

「這就是為什麼我們準備討論美國放棄保護疫苗智慧財產權的提議，如何能有助於達成那個目標。」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日表示，美國堅定保護智慧財產權，但特殊時期需特殊措施，美國支持豁免疫苗專利。

範德賴恩執掌的歐盟執委會負責為歐盟4億5000萬居民採購疫苗，但遭到批評起步緩慢。

她告訴由位於佛羅倫斯（Florence）的歐洲大學學院（European University Institute）主辦的線上會議觀眾，歐盟現在正在加快速度。

她說：「有人可能會說…像美國和英國這樣的國家開始的速度很快。但我說，歐洲在保持對世界開放的同時取得這樣的成功，而其他國家則為自己生產疫苗。」

範德賴恩說：「歐洲是全球疫苗主要出口國。到目前為止，歐洲生產的2億多劑疫苗已運往世界其他地方。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP