歐盟尋求制定新法規 沒收遭制裁俄羅斯權貴資產

（法新社布魯塞爾25日電） 歐盟今天提議制定新規定，讓俄羅斯權貴更難逃避制裁，並為沒收其資產供協助重建烏克蘭鋪路。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟執行委員會（European Commission）發表聲明說：「俄羅斯侵略烏克蘭持續進行的同時，歐盟的限制措施充分落實實施至關重要，絕不能讓違反那些措施的行為得逞。」

「今天的提案旨在確保違反限制措施的個人和實體，其資產未來能有效被沒收。」

由於監管「拼拼湊湊」，經濟制裁的執行在歐盟27個成員國間差異甚大，往往讓那些被針對的對象得以規避他們所受到的制裁。

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）說：「違反歐盟制裁是一種嚴重犯罪，必須蒙受嚴重後果。我們需要全歐盟適用的法規來確保這一點。」

這位歐盟行政官員表示，制裁受到40種不同法律制度約束，從嚴重犯罪到單純行政違法行為，差別很大。

歐盟執委會的聲明說：「限制措施執法不一致，削弱了歐盟眾口一詞的能力。」

為實現這一目標，歐盟執委會提議將違反制裁行為納入歐盟犯罪清單，為邁向所有成員國建立執法和處罰的共同標準鋪路。

一旦達成一致意見，歐盟將更審慎定義什麼是違反制裁，讓全歐洲各地更容易起訴違規者，也讓當局更有效地合作。

歐盟已針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出5波制裁，目前正就第6輪制裁進行最後談判，其中包括禁止俄羅斯石油進口。

新提案中最引發爭議的部分是，執委會希望成員國批准，准許剝奪被制裁者的資產，而非像現在只是凍結。

為回應最初由基輔當局所提的呼籲，一些成員國希望出售這些資產，協助支付烏克蘭戰後重建的天文數字開銷。

然而包括德國在內的其他成員國擔憂，這項措施可能違反國際法和本國法律，這類法律限制當局沒收私人財產的權力。

歐盟執委會的提議可望於30日在布魯塞爾舉行的峰會上交由歐盟領袖討論。

法新社今天取得的峰會結論草案稱，歐盟領袖將支持「積極探討符合國際法的進一步選項，包括旨在利用俄羅斯被凍結資產支援烏克蘭重建的選項」。（

© 2022 AFP