歐盟對白俄下達禁飛令 俄羅斯：不負責任行為

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（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯今天表示，西方國家因為白俄羅斯總統魯卡申柯強令瑞恩航空一架客機轉降並逮捕機上記者普羅塔塞維奇，就禁止歐盟各國航空公司班機飛越白俄領空，是危害乘客安全的不負責任作法。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在臉書（Facebook）上寫道：「西方基於政治理由禁止班機飛越白俄領空，完全是危及乘客安全的不負責任作法。」

26歲的普羅塔塞維奇和23歲女友薩佩加（SofiaSapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機，原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），魯卡申柯（Alexander Lukashenko）卻派遣戰機加以攔截，迫使這架客機轉降白俄首都明斯克（Minsk），引發國際公憤。

為回應瑞恩航空客機被迫轉降一事，歐洲聯盟禁止白俄羅斯航空（Belavia）的班機進入歐盟空域，也籲請歐盟各國航空公司避開白俄領空。

沙卡洛娃在貼文寫道，「現今歐盟政壇日益缺乏常識」；並寫道，「是時候了，歐盟該學習如何採取有效措施來保護公民免遭真實而非想像中的威脅。」

© 2021 AFP