歐盟對科技巨擘反托拉斯新動作 盯上Apple Pay

（法新社布魯塞爾2日電） 歐洲聯盟（EU）今天指控蘋果公司（Apple）阻止其他對手使用iPhone深受歡迎的Apple Pay隨行點擊支付系統，開啟蘋果和歐盟雙方之間的新戰線。

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歐盟負責反托拉斯事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我們今天達成的初步結論，是關於商店行動支付排除他人加入市場。」

維斯塔哲告訴媒體：「蘋果公司不公平地保護Apple Pay錢包，讓它不用遭受競爭，一旦證實，這種行徑無異是濫用壟斷優勢，根據我們的法律，此舉是非法行為。」

這是歐盟監管當局對美國科技巨擘採取的一連串行動之一，歐盟過去曾盯上蘋果的串流音樂和電子書服務。

蘋果公司也是「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）鎖定的主要目標。數位市場法是歐盟通過的一項重要法律，禁止蘋果等美國科技巨擘在其產品和平台上獨厚自家服務。

歐洲銀行抗拒要付費給蘋果，才能透過app接觸到它們的客戶，因此向歐盟提出申訴，執委會於2020年展開調查後，提出本案。

蘋果公司2014年推出Apple Pay服務，iPhone或Apple Watch用戶可以在商店目前使用的信用卡或金融卡支付系統機器，點觸他們的裝置，完成支付。

Apple Pay爭議核心是所謂的近距離無線通訊技術（near-field communication，NFC），透過這種技術，不同的裝置間可以在非常短的距離通訊，通常距離不到10公分。

然而，iPhone的NFC功能只能在Apple Pay使用，其他公司若想使用這項技術，必須付錢，透過蘋果才能使用。

維斯塔哲表示，NFC的使用僅限於蘋果本身，「這個市場發展不起來，因為其他app開發商沒辦法使用NFC」。

蘋果則表示，公司的優先要務是安全性，而且Apple Pay提供使用其產品的各方一個公平的競爭環境。

歐盟這項調查沒有期限。一旦蘋果確定有罪，將必須矯正其作法，否則將面臨罰款，金額最高可達年營收的10%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP