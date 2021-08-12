歐盟抨擊波蘭新媒體法 呼籲立歐洲法保護新聞自由

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（法新社布魯塞爾12日電） 歐洲聯盟（EU）當局今天抨擊成員國波蘭準備頒布新的媒體法，且波蘭國會下議院昨天已通過這項法案。布魯塞爾並呼籲採取歐盟層級行動來保護新聞自由。

波蘭國會議員昨天投票支持新法，內容防止來自歐盟以外國家的企業持有波蘭媒體公司的控股權。批評者表示，這麼做會限制媒體自由。

新法將迫使美國探索傳播集團（Discovery）減持波蘭最大私人電視網之一TVN的過半股分。TVN旗下新聞頻道TVN24對波蘭右翼法律正義黨（Law and Justice，PiS）領導的政府經常多所批評。

主管價值與透明度事務的歐盟執行委員會（European Commission）副主席喬霍瓦（Vera Jourova）今天在推特（Twitter）發文表示：「強大的民主國家是歡迎媒體多元化和意見多樣化，而非予以打擊。波蘭的廣播法草案釋出負面的訊息。」

她還寫道：「我們需要在整個歐盟有一套媒體自由法案，以維護媒體自由並支持法治。」一名歐盟執委會發言人其後引導記者參考這則推文。

波蘭民調顯示，民眾堅定贊成國家留在歐盟。但波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）的政府卻越來越常與布魯塞爾起爭執。

華沙對於如何支出分配到的歐盟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復蘇計畫份額所提出的計畫，仍尚未獲得歐盟執委會批准。

此外，布魯塞爾對於莫拉維茨奇政府的司法改革和波蘭一些地方當局的反同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）政策，也都提出質疑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP