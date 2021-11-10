歐盟指控壟斷重罰24億歐元 Google上訴落敗

（法新社布魯塞爾10日電） 歐盟執行委員會2017年指控Google濫用搜尋引擎優勢地位，以反壟斷法對此科技巨擘祭出24億歐元（約新台幣769億元）罰金，歐盟普通法院今天駁回Google上訴，維持裁罰。

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Google仍可上訴至歐盟的最高法院歐洲法院（European Court of Justice），尋求最終定奪。

這項裁罰是基於Google的搜尋結果太過偏袒自家價格比較服務Google Shopping。

Google和母公司Alphabet在上訴中稱，歐盟在此案中「於法律、事實和經濟上都是錯誤的」。

但歐盟普通法院（General Court）表示，駁回了「這兩家公司所提訴訟的絕大部分，並維持歐盟執委會（European Commission）祭出的罰款」。

歐盟普通法院指出，Google透過搜尋結果的排序順位，偏袒旗下比價服務，「背離正當競爭」。

此裁決是歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）的一大勝利，她擯棄前任對Google採取的較為妥協性策略，並曾於2018年因Google濫用Android系統強化自家搜尋引擎優勢地位，對其祭出43億歐元的罰款。

© 2021 AFP