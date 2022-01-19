歐盟擬將核電列綠能 奧地利矢言對抗

（法新社維也納19日電） 歐洲聯盟打算將核電與天然氣列為綠能，鼓勵相關投資，奧地利當局則表示準備對抗，包括提起法律訴訟。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正與成員國及歐洲議員就這項計畫展開磋商至21日。

如果大多數成員國或歐洲議會未能提出反對，最終文本可能會在本月底公布，並將自2023年起在歐盟生效。

奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）本周接受法新社採訪時表示：「這兩種形式的能源都非永續性，因此在（永續金融）分類法規中無法有定位。」

綠黨的格威斯勒補充說：「如果歐盟執委會持續提案並實施，那麼我們顯然會採取法律行動。」

44歲的格威斯勒表示，奧地利有「非常、非常強力的論述」，表明為什麼不應將核能和天然氣列為綠能，因此她「有很大的信心」向歐盟的最高法院歐洲法院（European Court of Justice）提出的訴訟會成功。

她說：「幾十年來核廢料問題一直沒有得到解決…就好比我們丟給孩子一個包袱，然後跟他說『你有一天會解決的』。」

她也指出，天然氣會產生大量溫室氣體排放。

奧地利第一個由保守派與綠黨共組的聯合政府自2020年上台以來，也遊說包括德國在內等其他歐盟成員國反對執委會的提案。

格威斯勒表示，截至目前，盧森堡已表示將支持法律訴訟。

奧地利本身只有一座核電廠，且從未啟用過，位於多瑙河（Danube river）畔、距離維也納約一小時車程的茲文登多夫（Zwentendorf）。

奧地利自己的目標是在2030年以前，所有電力都應來自可再生資源，目前超過3/4電力已來自可再生資源。

© 2022 AFP