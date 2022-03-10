歐盟新增俄羅斯160人入黑名單

（法新社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）宣布擴大對俄羅斯制裁，今天將160名俄國寡頭與政壇人士增列至黑名單，另也鎖定加密資產與海事部門祭出限制措施。

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27國組成的歐盟先前已以明斯克當局支持克里姆林宮的攻擊為由，將白俄羅斯3家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）推文說：「我們正在更進一步收緊制裁網，回應俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略。」

一份聲明指出，俄羅斯上議院有146人被增至黑名單，14名克里姆林宮相關寡頭人物與其親屬也被列入資產凍結與簽證禁令黑名單。

受衝擊的包括億萬富翁梅里尼欽科（Andrei Melnichenko）、俄羅斯航空公司（Aeroflot）執行長波盧博亞里諾夫（Mikhail Poluboyarinov）、鋼管大亨斯維塔科夫（Dmitry Pumpyansky），以及化工鉅子馬澤平（Dmitry Mazepin）和他身為一級方程式（Formula One, F1）賽車手的兒子尼基塔（Nikita）。

歐盟也把俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的女婿、食品零售商維諾克魯夫（Alexander Vinokurov）列入黑名單，顯示制裁範圍已逐漸擴大到知名人物的親戚。

歐盟另擴大對加密貨幣的限制，以避免遭制裁的個人與公司利用加密數位系統規避制裁。

針對海事部門的制裁，則將限制「航海與無線電通訊技術」出口到俄羅斯。

© 2022 AFP