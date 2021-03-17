歐盟新疆行遇阻 要求探訪入獄維族學者碰壁

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（法新社北京17日電） 外交消息人士今天證實，歐洲聯盟（EU）使節團因要求探訪入獄的維吾爾族學者土赫提（Ilham Tohti），而致新疆之行陷入停頓。

中國自2019年以來表示，已邀請外國外交官和聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）參訪新疆自治區。人權團體指控，100多萬名維吾爾族人和其他穆斯林少數民族被關押在拘留營。

但事情沒有太大的進展跡象。

一名歐洲外交官員告訴法新社，這是因為使節團希望探視土赫提。土赫提是維吾爾族經濟學家，2014年因分離主義罪名被判終身監禁。

土赫提2019年獲得歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）。

前述外交官說：「協商陷入僵局是因為歐盟方面提出了探視土赫提等條件，我認為，他們不會很快動身。」

中國駐歐盟使團團長張明昨天說，歐盟使節參訪新疆一事，「幾乎全都安排妥當」，但因「無法接受的要求」而觸礁。

「他們堅持探訪一名被中國法律定罪的犯人，這恕難接受，我很抱歉。」

北京當局強烈否認迫害新疆維吾爾人等罪名，並表示所有囚犯都已經從「職業訓練中心畢業」。中國宣稱，職訓中心有助消滅區域極端主義，並可提高人民所得。

張明說，巴舍萊2月底呼籲對新疆人權情況展開獨立且全面性調查後，外交部長王毅3月7日對巴舍萊發出了邀請。

張明堅稱，新疆對外國外交官、記者和觀光客開放。駐華外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）則表示，過去一年來，試圖從新疆發出報導的所有外國記者，都遭到中國當局的普遍騷擾和監視。

© 2021 AFP