歐盟最快12月底授權疫苗使用 德法計畫2021年初接種

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（法新社巴黎1日電） 歐洲聯盟藥品管理局（EMA）今天表示，將在12月29日前決定是否核准首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的緊急使用授權，這讓歐洲國家有了展開疫苗接種計畫的明確時程。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，法國規畫於2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先施打疫苗，接着在4月到6月替其餘人民施打。

德國已表示，希望在2021年第一季啟動免疫計畫，正在全國各地籌備疫苗接種中心。

歐盟藥品管理局表示，最晚將於12月29日召開特別會議，針對美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，討論是否給予緊急使用授權。

美國莫德納生物技術公司（Moderna）表示，已於昨天為自家研發的疫苗向美國及歐盟提出緊急使用授權申請，這讓各界更加期望今年底前就能開始施打疫苗。

歐盟藥品管理局表示，最遲將於明年1月12日另行開會，評估莫德納公司的申請。

上月公布的大規模試驗數據顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗，以及莫德納的疫苗，兩支都很安全，且防疫效力達95%左右。

西班牙今天宣布，將向3家公司增購超過5000萬劑疫苗，其中包括莫德納；這樣一來，西班牙採購的疫苗合計達1億500萬劑。西班牙政府上月表示，已簽約採購逾2000萬劑輝瑞與BioNTech的疫苗。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人戴基士馬克（Stefan de Keersmaecker）對媒體說，待歐盟藥品管理局發出監管核可，歐盟總部「很快」就會給予正式授權，可能「只要幾天時間」。

自2019冠狀病毒疾病去年底在中國爆發，迄今已在全球造成逾6300萬人感染、近150萬人喪命，各大企業競相研發療法。

經濟合作暨發展組織（OECD）今天預估，或許再過數周就能開始配送疫苗，全球經濟可望於2021年底前反彈到疫情爆發之前的水準，預期明年全球經濟成長率可達約4.2%。

不過，當中國和印度的經濟可能大幅成長之際，預料美國、歐元區和日本僅表現平平。

© 2020 AFP