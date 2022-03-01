歐盟欲助烏國抗俄 匈牙利不準武器經過

（法新社布達佩斯28日電） 俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，歐盟承諾給予烏國軍事援助，但與烏國接壤的匈牙利表示，不許致命武器經由其領土送交烏國。

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匈牙利總理奧班（Viktor Orban）雖試圖拉近與俄羅斯間的關係，但在對俄國實施嚴厲制裁方面，匈牙利與歐洲聯盟（EU）其他國家立場接近。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）寫道：「我們不允許致命武器過境匈牙利領土。」

他表示，這個決定是為了確保本國及烏克蘭境內的匈牙利人安全。

西亞爾托說：「這些貨物很容易淪為軍事攻擊目標。」

「我們最重要的任務，是保衛國家和匈牙利人民的安全，因此我們不能捲入鄰國發生的戰爭。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟將向烏克蘭提供4.5億歐元（約新台幣143.6億元），用以購買武器。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，截至目前，已有近8萬5000人從烏克蘭入境匈牙利。

匈牙利內政部表示，薩洪尼（Zahony）等邊境城鎮已將公家單位的建築物做為接待中心，也有民眾捐贈糧食和衣物。

© 2022 AFP