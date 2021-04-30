歐盟正式指控蘋果 違反串流音樂市場競爭

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（法新社布魯塞爾30日電） 蘋果公司面臨的最大規模市場競爭案件之一初步裁定出爐，歐洲聯盟（EU）今天正式指控蘋果透過自家應用程式商店，不公平排擠Spotify等同樣提供串流音樂服務的對手企業。

瑞典串流音樂服務商Spotify和其他相關業者2019年向歐盟執行委員會（European Commission）提出申訴，指控iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）不公平利用其應用程式商店App Store，推銷自家串流音樂服務Apple Music。

歐盟執委會今天對本案發出「異議聲明書」（Statement of Objections）。主管市場競爭的歐盟執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）透過聲明表示：「蘋果藉由在App Store訂定不利於串流音樂服務競爭對手的嚴格規定，剝奪使用者訂購較便宜串流音樂服務的選項，扭曲了市場競爭。」

維斯塔哲又說，蘋果的做法是「針對對手在App Store的每筆交易收取高額抽佣，以及禁止對手告知客戶有其他替代訂購選擇」。

蘋果正面臨連串企業反抗，他們想擺脫蘋果全球線上商店的嚴格上架條件和收費。除了歐盟以外，美國、俄羅斯、英國和韓國當局也正鎖定審視蘋果的銷售行為。

蘋果今天堅決否認歐盟的指控，反稱Spotify想要「App Store的所有好處，卻不認為他們應該有任何付出」。蘋果發言人還說，歐盟的指控「與公平競爭背道而馳」。

Spotify當時在申訴中，還指控蘋果對在其線上商店上架的業務不公平收取30%傭金。Spotify全球事業部主管古提瑞茲（Horacio Gutierrez）今天對歐盟的初步裁定表示歡迎，稱這是「朝向讓蘋果對其反市場競爭行為負起責任邁進重大一步」。

蘋果如今有機會提出辯護及提出調整商業模式的方案，來滿足歐盟要求。否則歐盟可對蘋果祭出最高達年營收10%的罰款。

© 2021 AFP