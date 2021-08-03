歐盟疫苗施打速度超越美國 半數居民完整接種

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎3日電） 法新社的統計數據今天顯示，歐盟施打疫苗的速度超越美國，目前多達半數人口已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

據報導，歐盟27國中，已有近2億2400萬人完整接種疫苗。島國馬爾他共和國的疫苗接種速度居歐盟之冠，該國3/4人口已完整接種疫苗，其次是比利時，全國有58.9%人口完整施打疫苗。

至於人口較多的歐盟大國，西班牙接種速度超前，全國58.3%人口已完成疫苗接種，義大利以54.4%的覆蓋率居次，接下來是法國（52.9%）和德國（52.2%）。

這顯示，歐洲的疫苗覆蓋率已超越美國。目前美國完整接種疫苗者約佔總人口的49.7%，且施打速度很難加快，特別是在南部、中西部等保守州。

美國的最新一波疫情將住院人數推升至去年夏天的水準，與此同時，該國也在2日實現總統拜登設定的目標，即為70%成年人至少接種1劑疫苗－－只是實現目標的時間較預定時程慢了1個月。

據法新社引用的官方統計資料，歐盟接種首劑疫苗的人口佔總數的59.3%。在歐盟境內，疫苗接種速度墊底的國家則是保加利亞和羅馬尼亞。

© 2021 AFP