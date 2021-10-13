歐盟發行120億歐元綠色債券

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（法新社布魯塞爾12日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟發行首批綠色債券（green bonds），籌資120億歐元（約140億美元），成為全球發行規模最大的永續債券。

歐盟執委會預算執委哈恩（Johannes Hahn）表示：「這創下全球資本市場最大的綠債訂單簿，同時也創下有史以來發行規模最大的綠債，不僅是在歐洲，在全球亦然。」

歐盟執委會發行綠債募集的資金將交給成員國投入潔凈能源、能源效率，以及其他有助達成歐盟2050年前碳中和目標的領域。

但這批所謂綠債的發行時間，卻在歐盟拍板哪些投資應列入環境友善投資名單之前。由於歐盟內部對核能角色看法分歧，目前尚未敲定這項清單。

歐盟表示，他們向來遵守國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）原則與其他標準。

安盛投資公司（AXA Investment Managers）分析師普里（Johann Ple）說，歐盟發行的綠債「吸引了大量的需求」，這對全球發行類似綠債來說，是好兆頭。

普里說，「這支持了我們的看法，那就是2021年總綠債發行量將較2020年翻倍，將達4000億歐元。」

這批15年綠債是歐盟擬於2026年發行2500億歐元永續債券計畫的一部分。這項2500億歐元永續債計畫將讓歐盟成為全球最大綠債發行者。

歐盟推出本身認定符合永續融資的綠色能源，也就是所謂的投資分類標準(investment taxonomy)計畫受阻。

歐盟大國德國抗拒將核能列入適合環境的投資，反映了柏林當局反核的立場，但包括法國在內、大多數以核能為主的10個歐盟成員國，10日發表共同聲明支持核能，強調核能在對抗全球暖化上扮演重要角色。

© 2021 AFP