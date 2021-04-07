歐盟藥品管理局：AZ疫苗血栓風險非常罕見

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（法新社海牙7日電） 歐盟藥品管理局今天表示，血栓應該列為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險。

法新社報導，歐盟藥品管理局（EMA）發表聲明說：「EMA的安全委員會今天做出結論，即不尋常的血栓與低血小板應該列為此疫苗的非常罕見副作用。」

歐盟藥品管理局表示，並無特定風險因子，包括年齡在內，已被證實與施打阿斯特捷利康疫苗後的血栓形成有關，此副作用可能源自免疫反應。

此前，歐盟國家監管機關接獲數十起接種AZ疫苗後出現腦血管血栓案例，一些人因此喪命，促使多個國家暫停施打AZ疫苗。

但歐盟藥品管理局強調指出，它認為人們應該繼續接種此疫苗，作為對抗COVID-19的一部分。

歐盟藥品管理局執行主任庫克（Emer Cooke）在記者會上表示：「EMA的安全委員會已證實，阿斯特捷利康疫苗預防COVID-19的效益，整體上大過副作用風險。這是在拯救生命。」

儘管眾多通報案例發生在55歲以下女性，促使一些國家限制AZ疫苗只能使用於較年長者，但歐盟藥品管理局表示，它無法精確查明風險族群。

庫克表示：「未能確認諸如年齡、性別或醫療史等特定風險因子，因為那些罕見案件出現在所有年齡層。」

「這些罕見副作用的很可能解釋是此疫苗引發的免疫反應。」

© 2021 AFP