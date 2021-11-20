歐盟藥管局背書 默沙東COVID口服藥獲授權在望

（法新社海牙19日綜合外電報導）歐盟藥品管理局（EMA）今天表態支持美國默沙東藥廠研發的COVID-19口服藥緊急使用。

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這兩款由美國製藥巨擘開發的藥物，代表COVID-19防疫可望有所突破；臨床研究顯示，高風險患者在一確診後立即服藥，住院和病故風險可砍半。

EMA表示儘管默沙東口服藥尚未獲得批准，但EMA已發布建議，供歐盟27個成員國在當前確診激增下決定是否使用。

EMA在一份聲明中說：「這款藥目前雖尚未在歐盟取得授權，但可用於治療不需供氧但有高風險演變成重症的成年確診者。」

「鑒於歐盟各國COVID-19感染率和死亡率持續攀升，EMA發布這項建議，以支持各國當局可在這款藥物獲准上市前決定是否提前使用，例如緊急使用授權。」

但EMA表示，不建議孕婦或未采避孕措施的婦女使用這款默沙東口服藥，「這是基於動物實驗室研究顯示，高劑量（默沙東藥物）會影響胎兒生長和發育」。

EMA說，應在癥狀出現後儘快服用默沙東藥物，最晚得在5天內，療程持續5天。

總部設在荷蘭阿姆斯特丹的EMA，盼默沙東這款molnupiravir口服藥年底前能獲准上市。（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP