歐盟計畫立法打擊針對女性的暴力行為

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（法新社史特拉斯堡15日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）15日表示，由於COVID-19大流行期間家暴案例增加，執委會將在年底前提出一項避免女性遭受暴力的法案。

範德賴恩發表年度歐盟國情咨文時告訴歐洲議會：「女性必須要能再度自由、自主地生活。」

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「疫情期間，有太多女性被剝奪自由，無法表達自我、追求身分認同，也不能愛她們所愛」。

範德賴恩指出：「對無處躲藏、無法逃離加害者的女性而言，這段時期格外痛苦。」

據歐盟初步統計，區域內各國為遏制病毒傳播實施的防疫限制措施，包括封城、隔離和「社交泡泡」等，導致針對婦女的暴力行為增加。

據報導，年底前將提交歐洲議會辯論的法案是關於「線上及實體的有效起訴、預防和保護措施」。

歐洲性別平等研究所（European Institute for Gender Equality, EIGE）的報告顯示，法國實施封城後僅1周多，家暴案通報數量就增加了32%。

在立陶宛，與2019年同期相較，在持續3周的封城期間，家暴案增加了20%。

報告指出，歐盟有「超過1/5的女性遭到親密伴侶的身體或性虐待」；另有研究表明，災難和流行病期間，性別暴力行為通常都會增加。

© 2021 AFP