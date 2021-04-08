歐盟認列AZ疫苗血栓罕見副作用 多國限制接種年齡

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（法新社馬德里7日電） 歐盟與英國主管機關發現AZ疫苗與出現罕見腦部血栓可能有關，歐盟稱應將血栓列為罕見副作用，但打AZ疫苗益處仍大過風險。多國今天對接種年齡提供建議或限制。

英國今天表示，在英國接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）的民眾中，通報出現79起血栓案例與19起死亡病例，英國將採納新的醫學建議，可能的話將向30歲以下的多數民眾提供另一種疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）今天表示，血栓應該列為施打AZ疫苗「非常罕見」的副作用，鼓勵各國持續使用，但執行主任庫克（Emer Cooke）表示，沒有發現特別的風險因素，血栓可能與對疫苗的免疫反應有關。

她在記者會上說：「施打AZ疫苗預防COVID-19的整體益處高於副作用的風險。打疫苗可以保命。」

世界衛生組織（WHO）疫苗專家今天呼應EMA的檢視結果，稱疫苗與血栓間的因果關係，是「似有可能但尚未證實」。

阿斯特捷利康表示，英國與歐盟主管機關的兩項研究，「重申」AZ疫苗的益處「遠勝過風險」。

建議不要向年輕人注射AZ疫苗的國家，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、比利時、西班牙與荷蘭。

© 2021 AFP