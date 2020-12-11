歐盟說服波蘭匈牙利 挽救1.8兆歐元經濟復蘇計畫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾10日電） 歐盟領袖今天解決與波蘭及匈牙利的紛爭，挽救了一項重大的疫情後經濟復蘇計畫；但同時，與英國談不成脫歐後貿易協議的可能性也隱約可見。

歐盟領袖試圖挽救1.8兆歐元的預算案及新型冠狀病毒疫情後經濟振興方案，一般認為這對歐洲經濟復蘇來說至關重要。但波蘭及匈牙利對其中要求厲行法治的條款有意見，先前一直阻撓通過。

這個僵局可能延誤復蘇資金要到明年才能發放，而此時歐洲經濟正受第2波疫情衝擊。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）在聲明中表示，今天達成的協議顯示，洞察力勝過利己主義，有了這項財務方案，歐洲將可從危機中再起。

波蘭及匈牙利政府是接受歐盟資金的主要國家。一些批評者認為，新的機制是要減緩這些國家走向專制的腳步。

歐盟指責波蘭及匈牙利在民主自由上走回頭路，尤其是波蘭的司法獨立，以及匈牙利的媒體及公民社會自由。

德國作為歐盟輪值主席國，努力從中斡旋，最終以一份宣言打破僵局，內容進一步釐清厲行法治機制的運作方式。

此外，英國與歐盟表示，將在13日之前決定是否繼續努力敲定英國脫歐後的貿易協議。英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）先前進行晚餐會議，未能彌合彼此間主要的歧見。

© 2020 AFP