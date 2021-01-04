歐盟警告伊朗 提升濃縮鈾純度嚴重背離核子協議

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（法新社布魯塞爾4日電） 歐洲聯盟（EU）今天警告，伊朗將濃縮鈾提煉純度提升到20%的舉動，是「嚴重背離」伊朗在2015年核子協議下所做的承諾。

歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）說，歐盟將等待聯合國（UN）轄下核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）署長今天稍晚發表簡報後，再決定採取的因應行動。

一名伊朗政府發言人今天稍早表示，位於福爾多（Fordow）的夏希德阿里莫哈馬迪（ShahidAlimohammadi）提煉廠已展開純度升至20%的濃縮鈾「生產程序」。

這個純度遠超過伊朗核子協議訂定的3.67%上限。協議的正式名稱是「聯合全面行動方案」（JointComprehensive Plan of Action，JCPOA）。

史丹諾告訴記者：「若（伊朗）宣布的事付諸實行...將構成嚴重背離伊朗在JCPOA當中所做的核子承諾。」且可能「涉及嚴重違反禁止核武擴散」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也表示，死對頭伊朗恢復濃縮鈾提煉純度，證明他們正尋求發展核武，儘管伊朗否認。

尼坦雅胡發表聲明說，伊朗的舉動「除了說明他們持續實現發展核武計畫的意圖，否則無法作任何解釋」。他並表示：「以色列將不會允許伊朗製造核武」。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2021 AFP