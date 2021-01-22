歐盟領袖不鼓勵旅行 着眼更嚴格邊界措施

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（法新社布魯塞爾21日電） 歐洲聯盟領袖今天「強烈勸阻」歐洲人在非必要情況下旅行，並警告若遏止疫情的努力不夠，未來幾天內可能會有更嚴格的旅行限制措施。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在與歐盟27國政府首長舉行4小時視訊高峰會後，提出上述警告。這場高峰會的重點在因應第2波新型冠狀病毒疫情。

範德賴恩在記者會上表示，強烈建議避免國內及跨境的所有非必要旅行。米歇爾則說，可能將有必要採取更多限制措施來限制非必要旅行，「這也是我們正在採取的方向」。

兩位歐盟高層都說，「在未來幾天內」將有進一步協力合作抗疫行動，但也說歐盟希望避免重蹈去年3月首波疫情的覆轍。部分歐盟國家當時陷入恐慌，單方面關閉國家邊界，引發交通和經濟混亂。

範德賴恩表示，「維持歐盟單一市場運作，絕對是很重要的事」，因此勞工與貨物可持續跨越邊界。

她說：「唯有目標性措施才會遏阻病毒，而全面關閉邊界之類的作法並非多餘，只是會嚴重損害我們的經濟，但抑制病毒的效果不大。」

不過，為了避免歐盟內部免護照的申根地區（Schengen zone）關閉邊界，歐盟領袖同意，檢測工作必須加強。

範德賴恩表示，從24日起，任何來自歐盟境外的旅客，在出發前要進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。在歐盟境內，部分國家將對不屬於必要類別的跨境旅行者要求事前篩檢。

根據法國總統馬克宏辦公室聲明，馬克宏告訴歐洲理事會（European Council），法國從24日起，將要求必要旅行之外大多數赴法的歐洲旅客，提供出發前72小時的「聚合?連鎖反應」（PCR）采檢陰性報告。

馬克宏辦公室表示，「一些歐盟會員國」也已選用此一作法。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP