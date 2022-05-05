歐盟領袖：應賣掉扣押俄國權貴資產 助烏克蘭重建

（法新社布魯塞爾5日電） 歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在今天播出的訪問中表示，歐盟應沒收並出售扣押的俄羅斯資產，並將收益用來重建受到戰爭重創的烏克蘭。

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上述建議呼應美國先前提出的想法。如今歐盟和美國的任務小組正全力追查並扣押遭西方國家制裁俄羅斯權貴擁有的遊艇、豪宅、銀行帳戶、直升機和藝術品等。

歐盟上月初表示，已凍結與黑名單內俄羅斯和白俄羅斯個人相關的300億歐元資產，現在的問題是該如何處理這些資產。

米歇爾告訴烏克蘭國際傳真社（Interfax-Ukraine）：「就我個人而言，我絕對相信不僅要凍結資產，而且還要能沒收資產，並將其用來資助國家（烏克蘭）重建，這點非常重要。」

米歇爾的發言人向法新社證實，米歇爾是第一位提議沒收俄國權貴資產的歐盟高階官員。

烏克蘭政府4月估計，戰後重建經費至少需要6000億美元（約新台幣17.7兆元）。

美國總統拜登上周提議「賣掉」扣押的俄國權貴資產，彌補俄軍造成的損失，並協助重建烏克蘭。

曾受過律師訓練的米歇爾坦言，在法律上，沒收制裁對象的資產「沒有那麼簡單」，預料這將是個「艱困且漫長過程」。

不過，他已要求歐洲理事會的法律服務部門提出「符合法治原則」的作業方式。

© 2022 AFP