歐盟首例 匈牙利核准中國制疫苗

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（法新社布達佩斯29日綜合外電報導）匈牙利今天成為第一個核准中國制2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗的歐盟會員國，而一周之前，匈牙利即與歐盟唱反調，給予俄羅斯「衛星-V」疫苗臨時許可。

這個歐盟國家核准了「中國醫藥集團」旗下國藥控股公司（Sinopharm）研發的疫苗。

匈牙利首席醫療官員穆勒（Cecilia Muller）表示：「匈牙利國家藥學及營養研究所（National Institute of Pharmacy and Nutrition, OGYEI）今天核准國藥控股公司的疫苗。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天稍早表示，匈牙利將在「今天或明天」就首批疫苗交運與中國的藥廠洽簽採購合約；並說，他將選擇接種中國制疫苗。

奧班的幕僚長說，匈牙利希望訂購50萬劑國藥控股公司的疫苗，將於2月交運。

匈牙利是在上周成為第一個核准俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗的歐盟會員國，並說已同意採購200萬劑。

根據世界即時統計數據Worldometer網站，截至格林威治標準時間29日13時許（台北晚間9時許），匈牙利累計有36萬4909個確診病例，累計死亡病例1萬2374例。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP