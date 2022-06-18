歐盟：俄國封鎖烏克蘭穀物運輸 全球陷饑荒風險

（法新社布魯塞爾18日電） 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，俄羅斯封鎖烏克蘭穀物運送並限制本國農作物出口，已讓全世界面臨饑荒風險。

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糧食安全所受威脅以及有關西方制裁俄羅斯的「口舌之爭」，將成為盧森堡20日舉行歐盟外長會議的主題。

波瑞爾在他的官方部落格貼文寫道：「我們準備與聯合國及夥伴國合作，防止全球糧食安全蒙受任何有害的衝擊。」

文中說，「俄羅斯有意識的政治選擇是將穀物出口『武器化』」，也就是「利用穀物出口作為工具，對任何反對俄軍入侵烏克蘭的一方進行勒索」。

文中表示：「俄羅斯將黑海變成戰區，阻擋烏克蘭穀物和肥料運送，但也影響到自己的商務航運。同時俄羅斯還對本國穀物出口實施配額和課稅。」

貼文指出，歐盟實施的制裁「並未禁止俄國出口任何農產品，也未禁止為俄國農產品進行支付或提供種子，只要受到制裁的個人和實體並未介入」。

波瑞爾的貼文還提到：「我們完全明白，在這個制裁問題上將有一番口舌之爭。」

波瑞爾文中還說，烏克蘭恢復船運出口至關重要，「我們正與聯合國就此問題進行密切合作，歐盟與各會員國願意採取必要行動以實現這項目標」。

© 2022 AFP