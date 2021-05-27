歐盟：白俄劫機抓異議記者 魯卡申柯要付高昂代價

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（法新社裡斯本27日電） 歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾告訴法新社，白俄羅斯總統魯卡申柯強迫歐洲一家航空公司客機降落，並逮捕一名反對派人士，歐盟打算要他付出高昂代價。

波瑞爾（Josep Borrell）昨天在里斯本受訪時說，各國元首和政府首長24日在峰會要求歐盟對白俄羅斯的產業部門實施經濟制裁。

他說：「白俄羅斯是鉀肥出口大國，金額達25億美元。任何東西都會經過波羅的海國家，很容易就可以控制，如果真的想這麼做的話。」

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）引發國際憤怒，因為白俄羅斯23日派出戰鬥機，攔截並迫使一架瑞恩航空（Ryanair）客機轉降在白俄羅斯首都明斯克，目的是為了逮捕26歲的異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及其女友薩佩加（Sofia Sapega）。

歐盟國家領袖同意禁止白俄數家航空公司在歐盟成員國機場降落，並要求總部設在歐盟的航空公司避開白俄領空，藉此反擊白俄。

歐盟國家領袖也要求波瑞爾對白俄當局提出進一步「針對性經濟制裁」。白俄總統魯卡申柯去年勝選，反對派質疑他操縱選舉，因此爆發示威抗議，白俄早已有88人和7家公司被控「打壓和恐嚇」抗議人士，被歐盟列入黑名單。

波瑞爾說：「為了擋下一名乘客而劫機，需要做出強烈反應。我們24日立即對航空運輸做成的決定，將會傷到他們。但歐洲各國領袖提出更多要求。」

他強調：「歐洲對實施經濟制裁仍猶豫不決，但這次我們真的必須採取讓魯卡申柯有感的措施。」

波瑞爾表示，今天在葡萄牙舉行的歐盟外長會議，會開始討論對白俄制裁事宜，但預期不會立即做出決定。

© 2021 AFP