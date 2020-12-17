歐盟：與英脫歐談判有進展 但絆腳石仍在

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（法新社布魯塞爾17日電） 歐洲聯盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，與英國的後脫歐貿易談判正取得進展，但尚未取得任何突破。

法新社報導，巴尼耶在會晤主要歐洲議會議員後推文指出：「（脫歐談判）取得良好進展，但最後絆腳石依然存在。我們只會簽定保護歐盟利益及原則的協議。」

國會消息人士告訴法新社，巴尼耶向歐洲議會議員表示，18日以前與英國達成後脫歐貿易協議將會「很困難，但仍有可能」。

此外，歐洲議會政治團體今天警告，倘若他們在20 日前仍未收到協議文本，將無法在英國於12月31日離開歐盟單一市場前批准協議。

巴尼耶對歐洲議會團體領袖簡報後，預定再次與英國談判代表佛羅斯特（David Frost）坐下繼續談判。

但達成脫歐協議所剩時間不斷消逝。英國在經歷11 個月的後脫歐過渡期後，將在不到兩周內離開歐盟單一市場。

巴尼耶及佛羅斯特達成的任何貿易協議，都須經由歐洲議會及英國國會批准，可能必須在年底假期間召開特別會議。

英國今天表示，「無協議」脫歐的情況仍很可能發生。首相強生（Boris Johnson）發言人表示，雙方談判代表正致力「彌合仍然存在的分歧」。

但他也指出，「澳洲模式」仍是最有可能的結果。「澳洲模式」意指英國將依照世界貿易組織（WTO）的條款進行貿易，作為像澳洲一樣與歐盟沒有貿易協議的國家，關稅必須依照世貿法規制定。

歐盟今天在缺乏後脫歐協議的情況下，將其與英國的當前漁獲配額再延長3個月。歐盟漁業部長們開通宵會議達成這項決定，呼籲為歐盟及其周圍地區水域設定年度捕撈限額。

歐盟和英國談判代表仍在徹底討論捕撈權，這是界定英國本月底脫歐後雙方未來關係的談判之一。

© 2020 AFP