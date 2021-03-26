歐盟：AZ疫苗交貨量達不到標就禁止輸往英國

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（法新社布魯塞爾25日電） 歐盟今天警告，他們會禁止阿斯特捷利康的COVID-19疫苗出貨到英國，直到業者達標該交付給歐盟的疫苗數量。

在歐盟27個成員舉行視訊峰會後，毆盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）發出明白警告，讓外界憂心英歐間的疫苗齟齬恐殃及全球防疫。

儘管部分歐盟國家領袖覺得禁令應當成談判失敗的最後手段，但範德賴恩的談話卻顯示無妥協餘地。她說：「優先要務是業者（阿斯特捷利康AstraZeneca）交貨量要趕上，履行與歐盟達成的合約，之後再談疫苗出口，我想這點很清楚。」

英歐間疫苗齟齬最新發展是阿斯特捷利康設於荷蘭的廠，該廠是由生技大廠Halix經營，是AZ疫苗供應鏈的一部分。

歐盟疫苗生產核心地位的荷蘭與比利時，則不願態度過於強硬，擔心全球供應鏈被打斷會傷及自家業者的產能與利潤。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）告訴媒體，他已提醒英相強生，雖然他希望僵局很快有解，若歐盟一旦決定禁止疫苗出口，Halix藥廠會配合執行。

範德賴恩駁斥英國指控歐盟搞疫苗民族主義，強調歐盟才是全世界輸出疫苗最多的地方，因為從去年12月起，位於歐盟的業者已交付7700萬劑給歐洲以外地區，當中超過1/4的量給了英國。

阿斯特捷利康原本與歐盟的合約是今年第1季要交付1.2億劑疫苗，現在只能繳得出3000萬劑，引發歐盟強烈不滿。

德國總理梅克爾也表示，歐盟不光供應自身，也把疫苗出口到世界，反觀美、英兩國卻沒做到。

© 2021 AFP