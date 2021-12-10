歐盟15國同意安置4萬阿富汗人 德國2.5萬最多

（法新社布魯塞爾9日電） 歐盟負責內政事務執委約翰松今天會晤歐盟各國內政部長後表示，有15個歐盟成員國已經同意接納4萬名阿富汗人，重新安置他們。

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根據法新社看到的文件，德國將接受大部分新移民，人數為2萬5000人，荷蘭接受3159人，西班牙和法國2500人，其他國家的人數較少。

約翰松（Ylva Johansson）說：「我認為這是令人印象深刻的團結行動。」她認為，允許更多阿富汗人以受控制方式移民，將有助於防止「非正常移民」。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）先前曾敦促歐盟在5年內接受4萬2500名阿富汗人，但27個成員國中有些國家拒絕。

估計有8萬5000名阿富汗人逃離家園，進入更靠近歐盟的國家。

在美國軍隊撤離阿富汗和塔利班政權回歸的混亂後，24個歐盟成員國在8月已接收2萬8000萬名撤離人員。

格蘭迪日前警告，8萬5000名生活在歐盟以外脆弱地區的阿富汗人需要重新安置，並敦促歐洲接納一半額度。

約翰松曾描述這個目標為「可行的」，但她仍需說服歐盟成員國政府，直到今天的會議後才確認這個數額 。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

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