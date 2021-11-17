歐美譴責摧毀衛星產生碎片 俄否認危及太空站

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯今天承認在試射飛彈期間摧毀一枚衛星，但駁斥美國的指控，否認危及國際太空站（ISS）。

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然而俄方此舉在ISS附近產生大量碎片，迫使ISS的7名太空人採取避難行動。歐美國家譴責俄方此舉「危險且不負責任」。

俄羅斯國防部表示已成功進行測試，結果俄國Tselina-D系統衛星遭到摧毀。根據太空產業分析公司Seradata，這枚飛彈對準的目標是宇宙1408號（Cosmos 1408）衛星，是1982年蘇聯時期的訊號情報衛星，已經報廢數十年。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）後來說，這次試射採用「前景看好」的系統，「準確」擊中目標。俄羅斯新聞媒體報導，蕭依古還說這次形成的碎片不會對太空活動構成任何威脅。

美國官員表示，他們事前未獲俄方告知將進行反衛星飛彈測試。這是有史以來第4次從陸地攻擊太空飛行器，產生逾1500片可追蹤的軌道碎片。

英、法、德等國對俄方舉動表示關切，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天也形容俄方試射行為「魯莽」且「令人擔憂」。

© 2021 AFP