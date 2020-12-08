武漢肺炎全球確診逾6754萬例 超過154萬人病亡

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日11時（台灣8日晚間7時），全球至少154萬5320人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），超過6754萬770例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4291 萬9500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球7日通報新增7992人病歿、51萬4050起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1390死）、俄羅斯（562死）與義大利（528死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計28萬3746人病故、1495萬5025例確診，至少571萬4557人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬7317人喪生、662萬3911例確診）、印度（14萬958人喪生、970萬3770例確診）、墨西哥（11萬74人喪生、118萬2249例確診）及英國（6萬1434人喪生、173萬7960例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有150人染疫喪命；接下來依序為秘魯（110人）、義大利（100人）、西班牙（100人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計46萬228死、1355萬3620例確診；歐洲累計45萬176死、1997 萬4714例確診；美國和加拿大共計29萬6459死、1537萬3711例確診。

亞洲共計20萬1034死、1280萬7177例確診；中東地區共計8萬2370死、352萬6408例確診；非洲共計5萬4111死、227萬4696例確診；大洋洲共計942死、3萬448 例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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