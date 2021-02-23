武漢肺炎全球逾1億1164萬例確診 247萬多人病亡

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少247萬4437人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億1164萬1390例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6855萬2400人被認為已康復。上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球22日通報新增6595人病歿、28萬4765起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1297死）、巴西（639死）與西班牙（535死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計50萬313人病故、2819萬622例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬7143人喪生、1019萬5160例確診）、墨西哥（18萬536人喪生、204萬3632例確診）、印度（15萬6463人喪生、1101萬6434例確診）及英國（12萬757人喪生、412萬6150例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有189人染疫喪命；接下來依序為捷克（182人）、斯洛維尼亞（182人）、英國（178人）及義大利（159人）。

從區域來看，歐洲累計83萬3084死、3666萬7016例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計66萬1324死、2080 萬396例確診；美國和加拿大共計52萬2012死、2903萬8265例確診。

亞洲共計25萬2667死、1594萬9216例確診；中東地區共計10萬2728死、531萬5547例確診；非洲共計10萬1675死、383萬8878例確診；大洋洲共計947死、3萬2072 例確診。（譯者：林沂鋒）

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