武漢肺炎全球逾1億6036萬例確診 超過333萬人病歿

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日10時（台灣13日晚間6時），全球至少333萬3603人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億6036萬4910例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球12日通報新增1萬3903人病歿、74萬6250起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4120死）、巴西（2494死）、美國（855死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬3685人病故、3281萬4946例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（42萬8034人喪生、1535萬9397例確診）、印度（25萬8317人喪生、2370萬3665例確診）、墨西哥（21萬9590人喪生、237萬1483例確診）及英國（12萬7640人喪生、444萬1975例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有299人染疫喪命；接下來依序為捷克（279人）、波士尼亞-赫塞哥維納（273人）、北馬其頓（247人）和蒙特內哥羅（246人）。

從區域來看，歐洲累計110萬1783死、5191萬5478例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計96萬6303死、3030萬8622例確診；美國和加拿大共計60萬8441死、3411萬7546例確診。

亞洲共計39萬4321死、3114萬8830例確診；中東地區共計13萬6348死、816萬8271例確診；非洲共計12萬5338死、466萬742例確診；大洋洲共計1069死、4萬5425例確診。

© 2021 AFP