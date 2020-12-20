武田CEO：藥廠應透明揭露COVID-19疫苗風險

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（法新社東京20日電） 亞洲最大藥廠武田公司（Takeda）的執行長韋柏接受法新社訪問時表示，各藥廠對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的相關風險和益處，都必須「非常透明」揭露。

日本的武田藥品公司是全球數一數二大藥廠，本身雖未研發COVID-19疫苗，但已與數家藥廠簽訂在日本配銷疫苗的合約，並且也正在試驗一種COVID-19療法。

韋柏（Christophe Weber）受訪時說：「我們必須做好情況應對，推出產品的方式要非常透明，並提供最詳盡的教育。」

韋柏曾在英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）服務近20年，2014年進入武田，隔年接下執行長一職。他強調：「藥品或疫苗從來都非完美，…總是有一些副作用。」

不過，法國籍的韋柏看好藥廠能適切說明COVID-19疫苗的風險和益處，甚至認為目前推動的接種計畫，有機會降低全球對疫苗持續增強的懷疑和直接反對聲浪。

韋柏表示：「這觀察起來將很有意思。民眾對疫苗抱持的猶豫態度很強，尤其在某些國家，即使許多疫苗正保護人們免於得到他們從未見過的疾病。如今差別在於，大家都親眼目睹冠狀病毒的衝擊，…因此這或許真能再度展現疫苗的價值。」

武田10月已和日本政府及美國藥廠莫德納（Moderna）簽約，明年上半年將進口5000萬劑疫苗在日本配銷。武田也與美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）簽訂疫苗研發和配銷合約，條件是仍在進行中的臨床試驗成功。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP