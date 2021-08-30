殉職美軍回家了 拜登赴空軍基地迎靈

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（法新社德拉瓦州多佛空軍基地29日電） 當軍機載着覆蓋國旗的棺木，出現在美國德拉瓦州多佛空軍基地時，總統拜登閉着眼，頭微微後傾，手放胸前，向這些在阿富汗恐攻中殉職的美軍致敬。

一片寂靜中，只聽得到痛失親人的家屬低聲啜泣。

武裝組織「伊斯蘭國」（IS）上周在阿富汗首都喀布爾國際機場附近發動自殺炸彈攻擊，13名美軍喪生，他們的遺體今天由軍機載至德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force base），由拜登親自迎靈。

戴着白手套的軍方人員步伐一致地緩步前進，將安放在特製金屬棺木內的遺體，移放到等候的靈車上。

拜登的夫人吉兒（Jill）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、一些軍方官員和政要也參加了這場迎靈儀式。灰暗的天色下，殉職美軍的家屬們特別被安排站在一段距離外，以免他們被攝影機拍到。

距離華盛頓約2小時車程的多佛基地幾乎就是戰爭殉職軍人魂歸故國的同義詞，在這裡迎接殉職美軍，被視為美國總統最嚴肅的職責之一。

除了這13名殉職美軍，26日在喀布爾國際機場外發生的自殺炸彈攻擊，還造成100多名阿富汗人喪命。

© 2021 AFP