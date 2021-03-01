殖利率回落投資人趁機進場 亞股反彈收紅

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（法新社香港1日電） 股市投資人上周經歷沉重賣壓後，今天稍獲喘息。美國公債殖利率回落，也提供市場亟需的支撐。加上美國總統拜登的振興案在聯邦眾議院通過，多重因素促使亞洲股市今天亮麗反彈。

觀察家提醒，投資人仍擔憂，全球經濟預料復蘇，將刺激通貨膨脹升溫，進而迫使利率比原本預期提前升高，造成過去一年推升全球股市的一大支柱消失。

包括日本、韓國和歐洲聯盟（EU）等數個地區的中央銀行為了安撫市場，周末紛紛重申承諾，將維持超級寬鬆貨幣政策直到不再需要為止。澳洲央行更帶頭採取行動，宣布擴大收購資產以壓低公債殖利率。

另一方面，嬌生（Johnson & Johnson）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單劑疫苗，傳出已獲美國監管當局放行的消息，為加快接種計畫鋪路，也增添今天利多行情。

亞股上周重挫後，今天帶來逢低進場機會，加重買氣。東京股市收盤勁揚2.4%，雪梨股市收高1.7%，香港股市收漲1.6%，上海、雅加達和馬尼拉股市全都收高逾1%，新加坡、威靈頓和曼谷股市也全收紅。首爾和台北股市則因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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