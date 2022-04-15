殘殺美國人質 IS「披頭四」成員被定罪

（法新社美國亞歷山卓14日電） 美國法院今天裁決惡名昭彰的伊斯蘭國（IS）基層小組「披頭四」（Beatles）成員艾謝克（El Shafee Elsheikh），因在敘利亞謀殺4名美國人質有罪。

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過去曾是英國國民、33歲的艾謝克在為期兩周審判後，聯邦陪審團將他被控的8項罪名定罪。

艾謝克遭控劫持人質；密謀殺害美國公民，包括記者佛里（James Foley）、索特羅夫（Steven Sotloff）及援助工作人員卡西格（Peter Kassig）和穆勒（Kayla Mueller）；以及支持恐怖主義組織。

佛里的母親黛安（Diane）說：「這是我們不需要炸彈或子彈來伸張正義的一天。我真的認為正義獲得了勝利。」

穆勒的父親也樂見陪審團做出有罪裁決，他說：「我們都看見美國司法系統發揮它最大的功能。」

12人組成的陪審團花了兩天討論共不到6小時，最終達成一致決議。

蓄鬍的艾謝克戴着口罩，看不出任何情緒波動，但遭殺害的美國人質數名親戚坐在旁聽席，輕輕擦拭眼中的淚水。

艾謝克和另一名前披頭四成員、38歲的柯提（Alexanda Amon Kotey）2018年1月在敘利亞境內被庫德族部隊擄獲，接着交由駐伊拉克美軍處置。

他們在2020年被轉送至美國受審。柯提在2021年9月認罪，面臨終身監禁，將於4月29日判刑。

© 2022 AFP